​Bonvehí: «Si la Crida vol ser el relleu, que ho digui»

El president del PdeCAT, David Bonvehí, ha reivindicat aquest dilluns el llegat i la història del seu partit davant la Crida Nacional per la República, a la qual emplaça a precisar si volen ser el "relleu" de la seva formació en el marc de la reordenació de l'espai de JxCat. "Si la Crida vol ser el relleu del PDECat o vol representar el que representava el PDECat, que ho digui, però crec que l'esperit fundacional de la Crida era una altra cosa", ha recalcat en una entrevista d'Europa Press.Bonvehí ha fet aquestes afirmacions en ple període precongressual a la seva formació, i davant la perspectiva d'una nova refundació de l'àmbit postconvergent en què les sigles del PDECat perdin protagonisme davant JxCat i la pròpia Crida Per Bonvehí, no és coherent que la Crida, impulsada per l'expresident Carles Puigdemont, demani la dissolució del PDECat i no de la resta de partits independentistes, i recorda que va néixer com un moviment que volia agrupar tot l'independentisme.Encara que coincideix amb Puigdemont que la unitat de l'independentisme seria el marc ideal, constata que no ha estat possible i que ara el PDECat, a l'espera que culmini el procés de reflexió que van obrir al juliol, ha de decidir com evoluciona en la futura reordenació d'aquest espai."Hauríem d'intentar veure si som capaços de definir uns mínims i, a partir d'allà, que tots acceptin aquests mínims i fer un gran partit amb molts matisos. Si no es pacten els mínims en els quals tots se sentin còmodes, aquesta unitat, per molt que parlem d'això, no serà possible", ha advertit.També ha subratllat que no poden apel·lar a la unitat de tot l'independentisme si no són capaços, com a projecte polític, de definir aquests mínims que reclama, i avisa del risc de caure "en debats reduccionistes que no porten enlloc i evidencien falta d'unitat", en preguntar-se-li sobre si cal apostar o no per la unilateralitat.Sobre si manté que la reordenació de JxCat hauria de ser semblant a la CDC dels primers anys, Bonvehí ha explicat que li agradaria que l'esperit que representava Convergència quedi reflectit en el seu si i els que els votaven puguin sentir-se còmodes."No dic que no puguin sentir-se còmodes, pot ser que sí. Potser arribem a la conclusió que toca fer alguna cosa 100% diferent, però em dona la sensació de que no estem aquí", ha apuntat.Així, li agradaria que membres crítics del PDECat com Marta Pascal i Carles Campuzano seguissin formant part del partit, i per això es reunirà amb tots dos en les properes setmanes després de saber que acudiran, juntament amb representants d'altres formacions contràries a la unilateralitat, en una reunió el dissabte 21 de setembre al Monestir de Poblet (Tarragona) per debatre sobre el futur de Catalunya."Sempre he demanat als associats del PDECat que hem de fer un esforç per mantenir-nos units dins del mateix partit. El PDECat pot representar els diferents matisos que hi ha dins de l'independentisme, però cadascú és lliure de prendre les seves decisions", ha destacat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor