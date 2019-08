Trobar explosius a les costes catalanes, un fet gens excepcional

La troballa d'explosius a les platges catalanes és més habitual del que ens pensem. La Barceloneta, zona que va patir diversos bombardejos aeris durant la Guerra Civil, n'és un exemple, però altres ubicacions com el Delta de l'Ebre o el front de Pallars estan plagades de projectils diversos que va deixar una de les guerres més cruentes viscudes a la península.L'historiador Dani Cortijo apunta que "no hauria sorprendre" l'aparició de projectils de la guerra, sinó tot el contrari. El que és estrany, per ell, "és que no hagin aparegut més artefactes explosius" arreu de Catalunya. Al nostre país, explica Cortijo, "ens hem lliurat de la 1a i la 2a Guerres Mundials" i és per això que la majoria dels explosius que es troben encara avui són datats en la Guerra Civil. Ara bé, també s'han arribat a descobrir explosius de les Guerres Carlines o de la de Successió.Concretament, Barcelona va ser un objectiu especial d'aquestes accions durant la Guerra Civil. De fet, va ser la primera ciutat del món a ser objecte de bombardejos massius contra la població civil, principalment a càrrec de l'aviació italiana. Per això és normal que els artefactes que es troben a la ciutat siguin, principalment, obusos. A vegades, com a conseqüència de la "mala precisió" o el "vent" acabaven al mar i no explotaven, apunta Cortijo. En zones de rereguarda, però, s'han arribat a trobar artefactes de tota mena: des de granades, fins a projectils, passant per caixes de sardines utilitzats com a munició.Cortijo, vista l'expectació per l' artefacte explosiu trobat aquest passat diumenge a la platja de Sant Sebastià, a la Barceloneta, ha volgut recordar que "Europa és més o menys pacífica des de fa poc". Malgrat tot, "encara ara s'està traient material de les guerres, cosa amb la qual estem més que acostumats a conviure".L'explosiu que des d'aquest diumenge està generant una expectació brutal a Barcelona seria un projectil d'aviació de l'any 1936 . La possibilitat que estigui carregat amb 70kg de trinitrotoluè (TNT) fa que la seva detonació esdevingui un procediment perillós. Es preveu que sigui aquesta tarda quan un submarinista de l'Armada faci detonar l'artefacte. Mentrestant, la platja roman tancada als banyistes.

