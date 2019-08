Comença la construcció dels pisos prefabricats per a famílies vulnerables de Colau

Arriba un dels pisos prefabricats que es col·locaran en un solar de Ciutat Vella. Foto: Aida Morales

Pisos prefabricats col·locats en un solar de Ciutat Vella. Foto: Aida Morales

La necessitat habitacional a Barcelona és una evidència. Per això, l'actual equip de govern ha continuat el projecte iniciat durant l'anterior legislatura i ha començat la construcció d'una sèrie de pisos prefabricats, això sí, de caràcter provisional. En altres paraules, es col·locaran contenidors marítims de forma ascendent en tres solars buits de la ciutat per allotjar famílies en situació de vulnerabilitat.Aquest dilluns l'Ajuntament de Barcelona ha col·locat literalment la primera pedra -o més ben dit, el primer contenidor- d'aquest projecte en un solar de 186 metres situat al carrer Nou de Sant Francesc 8-10. Un espai, de fet, ja destinat a habitatge públic. Els contenidors de tipus "plug and play" ja es van començar a habilitar en una fàbrica de la Selva del Camp el mes de març d'aquest any, i han arribat acabats ja amb totes les instal·lacions, de manera que l'obra només els ha hagut de connectar entre ells. Pel que fa als altres dos projectes, s'hauran de tornar a licitar per problemes amb l'empresa adjudicatària.Els treballs iniciats aquest dilluns en el primer dels projectes s'allargaran fins el 29 d'agost, a raó d'una planta per dia amb dos allotjaments d'un dormitori de 30 m2, i d'un allotjament de dos dormitoris de 60 m2. Durant la setmana del 2 al 6 de setembre s'instal·larà l'ascensor, les escales i les passeres d'accés, també prefabricades, i del 6 al 25 d'octubre es construirà una nova façana ventilada i coberta de suport a l'hort urbà.L'edifici, doncs, compta tenir 12 allotjaments -quatre de dos dormitoris i vuit d'un dormitori- i un espai comú d'activitats comunitàries a la part baixa que, segons han informat des de l'Ajuntament, podria tenir caràcter sanitari. El pressupost del projecte ha estat de 940.000 euros. A finals d'octubre serà el torn dels serveis socials de la ciutat, que assignaran els allotjaments a famílies del districte de Ciutat Vella que es troben en situació de vulnerabilitat i que han estat valorades positivament per la Mesa d'Emergència. Actualment, ha afirmat l'alcaldessa accidental, Laura Pérez, aquestes famílies ja estan seleccionades.Com que els pisos són temporals, el termini màxim que s'estima per resituar les famílies és de cinc anys. Això no vol dir que s'esgotin, ha precisat la regidora, i s'espera que durant els propers anys -els pisos tenen una vida d'uns 75 anys- hi passin moltes famílies amb necessitats socials, així com joves que també reclamen una sortida habitacional a la ciutat. "L'Ajuntament de Barcelona té la intenció de donar alternatives ràpides, sostenibles i econòmiques per alleugerir la pressió de la Mesa d'Emergència", ha declarat. Per això, ha afirmat que estan "molt satisfets" per l'inici de les obres, tot i que ha recordat també que no és una "mesura definitiva", sinó "una més de complementària per donar una resposta ràpida".Segons ha recordat Pérez, el projecte s'inspira en aquells que ja s'han desenvolupat amb èxit en ciutats com Àmsterdam o Cophenaguen, i malgrat que s'ha concebut com una prova pilot, la voluntat és que s'estengui per la ciutat amb altres projectes. D'entrada, però, els habitatges prefabricats s'implantaran en els tres solars que ja es van determinar: el de Gòtic Sud (Ciutat Vella), el de la Bordeta (Sants-Montjuïc) i el del Parc de la Llacuna del Poblenaou (Sant Martí). Els dos últims, però, estan en una fase una mica més endarrerida. En conjunt, 94 allotjaments amb una capacitat per a unes 250 persones.Pérez també ha destacat que "no s'han trobat experiències similars a l'Estat" i, per tant, ha recordat que "Barcelona torna a ser referència". "Aquest tema mereix que innovem i fem proves, però no tenim referents propers", ha declarat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor