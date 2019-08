Buch veu «prioritari» aprovar els pressupostos

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha considerat aquest dilluns que, per al Govern, i de cara al nou curs polític, és "prioritari" aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2020 perquè les conselleries tinguin més marge de maniobra.El conseller d'Interior ha considerat que tots els partits haurien d'estar interessats que hi hagi comptes "independentment que hi hagi eleccions o no", perquè que aprovar els pressupostos ha de ser una qüestió estratègica.Després que el president de la Generalitat, Quim Torra, defensés la setmana passada reprendre la via de la confrontació democràtica amb l'Estat , Buch ho avala, però reflexiona que aquesta opció també és compatible amb mantenir una actitud de diàleg. "Les confrontacions poden ser de moltes maneres i, si alguna es pot destacar de Catalunya, és que sempre ens hem expressat democràticament i amb voluntat de diàleg", ha resumit.Buch ha afegit que l'Estat també està tenint una actitud de confrontació: "L'Estat espanyol està confrontat amb Catalunya i amb els catalans. Només demanem poder decidir democràticament", ha conclòs el conseller.Sobre el futur de la presidència de la Generalitat, ha afirmat que no vol ser en cap llista que el situï com a presidenciable, i ha interpretat que Torra va assumir el càrrec de manera "puntual", no tant per aspirar a repetir en el càrrec."Torra ja ha dit que està complint un paper molt concret davant la situació que està vivint el país. Ha fet un paper que no ha estat fàcil ni còmode. Ell sempre ha dit que ho feia de manera puntual. No crec que canviï d'opinió", ha resolt.També ha considerat que l'expresident de la Generalitat Artur Mas no té l'"objectiu" de tornar al càrrec, encara que ha expressat que les seves opinions es tenen molt en compte, com les de l'expresident Carles Puigdemont, ha postil·lat.Sobre la competència entre partits independentistes, ha relativitzat que totes les formacions aspiren a ocupar l'espai d'altres per créixer: "Forma part de la normalitat i la rivalitat entre partits de cara a guanyar eleccions i tenir més representativitat".També ha lamentat que, de vegades, el problema a Catalunya és que ha existit la competició sobre qui és més independentista, quan els esforços haurien de centrar-se a aconseguir "tots junts la independència d'una manera democràtica".

