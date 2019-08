ERC crida a la mobilització per la Diada per superar les «dinàmiques autodestructives»

Esquerra Republicana ha fet una crida a la mobilització de cara a la Diada perquè torni a ser "un èxit" i ha fet una crida a la mobilització per superar la "dinàmica autodestructiva" dins del moviment independentista. "No compartim la dinàmica d'atacar-nos perquè tenim un enemic comú", ha dit la portaveu del partit, Marta Vilalta, en la seva compareixença després de la primera reunió de la direcció republicana després del parèntesi estiuenc. Ha fet una crida perquè "no guanyin els qui voldrien que l'11 de Setembre fos un fracàs"."Oposar diàleg i confrontació és una trampa", ha proclamat Vilalta, assegurant que és compatible la negociació, el diàleg, i la confrontació democràtica. La dirigent d'ERC ha afegit que no es pot "ridiculitzar" la voluntat de pactar i dialogar, com tampoc "l'acumulació de forces" de les organitzacions sobiranistes. "No hi ha dilemes. Volem ser més forts i més determinats alhora", ha afirmat. Vilalta ha advocat per "enfortir les institucions catalanes", "treballar per una negociació" i convertir la resposta a la sentència del Suprem en una "inflexió".La dirigent republicana ha assegurat que ERC sempre treballarà per les solucions polítiques. No ha volgut respondre a les crítiques al partit del president del PDECat, David Bonvehí, que va acusar Esquerra d'abraçar "tesis convergents" , però ha dit que és necessari que totes les opcions sobiranistes han de construir el seu espai, inclòs el centre dreta, en referència al PDECat.La portaveu de la direcció d'ERC ha insistit en fer compatibles els diversos "matisos" de l'independentisme i ha dit que cal "intensificar" els esforços per assolir una "estratègia conjunta", sobretot de cara a l'horitzó de la sentència del Tribunal Suprem. Sobre el significat del terme confrontació, Vilalta ha dit que està molt lligat a "determinació", però que s'ha d'articular en els espais de trobada dels diferents partits. Però ha volgut deixar clar que "mai renunciarem a l'aposta pel diàleg" perquè "és sinònim de política".

