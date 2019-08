Kilian Jornet guanya la Pikes Peak Marathon amb la millor marca dels últims 20 anys

Kilian Jornet, vencedor de la Pikes Peak Marathon 2019 Foto: Philipp Reiter/Salomon

Kilian Jornet és el nou líder de les Golden Trail Series després de guanyar la tercera cursa de muntanya d'aquesta temporada. El català havia anunciat un calendari competitiu reduït per aquest estiu però ha sabut mantenir la brillantor de sempre per aconseguir un triplet memorable en tres proves tan exigents com Zegama, Sierre-Zinal i la Pikes Peak Marathon. De totes tres, la cursa nord-americana és la que menys s'adapta a les condicions de Jornet, però el català ha imprimit un fort ritme des del principi i ha corregut en solitari tota la cursa amb un domini enorme davant la resta de rivals.D'aquesta manera Kilian Jornet guanya per segona vegada (en dos participacions) la Pikes Peak Marathon després del primer èxit assolit el 2012. Aquell any va endur-se la victòria amb un temps de 3:40:26, força lluny de l'exhibició duta a terme aquest diumenge, en què ha aturat el crono en 3:27:28. Amb aquesta marca el català es converteix en el primer corredor del segle XXI en completar el recorregut de 42,8 quilòmetres i 2.382 metres de desnivell positiu en menys de 3 hores i mitja.Com advertíem a la prèvia de la cursa, aquest era un objectiu a l'abast d'un esportista en plena forma després de destrossar el rècord de la Sierre Zinal fa tot just 15 dies. El rècord històric de la Pikes Peak Marathon, doncs, seguirà en mans del local Matt Carpenter i la seva marca "impossible" del 1993 (3:16:39).La 64a edició de la cursa nord-americana a Colorado Springs ha permès Kilian Jornet guanyar amb un gran marge sobre els seus rivals. De fet, el català ha tret al voltant de 12 minuts al segon classificat (Sage Canaday) i al tercer (Marc Lauenstein): "He sortit amb moltes ganes des del principi malgrat que les cames no anaven lleugeres. De tota manera, de cardio m'he trobat molt bé i això m'ha permès forjar un avantatge còmode des de la sortida i poder controlar la distància respecte en Sage i en Marc".En categoria femenina, Maude Mathys ha tornat a aconseguir una nova victòria i ho ha fet amb una altra exhibició i rècord de la prova en completar el recorregut en 4:02:41. En aquesta cursa, la catalana Eli Gordón ha tornat a oferir un excel·lent nivell i ha acabat cinquena amb un temps final de 4:43:49. És el segon top 5 de la temporada per a Gordón a les Golden Trail Series, després d'acabar la Marató del Mont Blanc també al cinquè lloc.Les tres victòries d'aquesta temporada donen el lideratge de les Golden Trail Series a Kilian Jornet, que suma 300 punts quan falta una única prova per tancar curs abans de les finals, programades a la tardor a l'Annapurna.

