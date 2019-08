Desallotgen tres famílies per l'incendi d'un pis a Manresa

Pis afectat amb els bombers en el seu interior. Foto: Pere Fontanals

Els bombers que han anat entrant al pis per l'escala es prenen un descans després d'actuar. Foto: Pere Fontanals

Desplegament dels cossos d'emergències per extingir l'incendi. Foto: Pere Fontanals

El quart pis de la plaça Sant Ignasi Malalt, 6, de Manresa ha quedat totalment calcinat per un incendi que s'hi ha declarat aquest dilluns a les 8 del matí. Per motius que es desconeixen el pis ha començat a cremar i una veïna de davant seu ha avisat els serveis d'emergència. Les tres famílies dels pisos de sota -quatre persones en total- han estat desallotjades.Fins al lloc de l'incendi s'hi han desplaçat dos camions dels Bombers, efectius de la Policia Local, que han acordonat tota la plaça des dels seus accessos, Mossos d'Esquadra, el SEM, i fins i tot una parella de la Guàrdia Civil que es trobava a prop de la zona en el moment que ha començat el succés.El difícil accés a la plaça -carrers estrets pel sud i escales pel nord- ha obligat els Bombers a accedir a l'immoble amb el camió al carrer Pedregar i desplegant l'escala amb poca graduació. Després de remullar les flames des de l'exterior, la resta d'efectius han accedit a l'habitatge des de l'escala i han pogut confinar les flames i evitar que s'estenguessin a altres habitatges.Segons els veïns, el pis afectat es troba desocupat i sense llum, però de tant en tant hi passa la nit una persona, tot i que no és la seva residència habitual. No hi ha hagut cap afectació personal i es preveu que en les properes hores les tres famílies desallotjades puguin tornar a casa seva.

