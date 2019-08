El Barça de Griezmann passa per sobre del Betis al Camp Nou (5-2)

Antoine Griezmann did the @KingJames chalk toss with blue and red confetti after his second goal 👑 pic.twitter.com/eKjBDYKl7K — B/R Football (@brfootball) August 25, 2019

El Futbol Club Barcelona s'ha endut els tres primers punts a la Lliga gràcies a una gran remuntada al Camp Nou contra el Betis (5-2). Els gols d'Antoine Griezmann (2), Jordi Alba, Arturo Vidal i Carles Pérez han sentenciat un monòleg del conjunt blaugrana que ha anat de menys a molt més després d'un recital de futbol a la segona part.La primera part ha estat un domini blaugrana agredolç, amb errades defensives puntuals que han acabat desembocant en el gol inicial del Betis. L'execució d'un contraatac per part dels andalusos ha deixat en quadre la defensa de Valverde, que ha vist com Fekir marcava amb un xut creuat davant Ter Stegen. El Barça, tot i el domini de la pilota al centre del camp, les arribades ofensives han acabat totes en no-res.Carles Pérez, Antoine Griezmann i Rafinha no han pogut penetrar les línies defensives dels verd-i-blancs, que han sabut rebutjar totes les entrades dels davanters blaugranes. Tot i això, un parell de xuts fluixos i creuats, sobretot per part de Rafinha i del francès han pogut posar en perill el porter del Betis. Al minut 40, tot aquest guió ha canviat radicalment. Una passada de Sergi Roberto entremig de la defensa ha permès a Griezmann estirar la cama i marcar l'empat abans del descans. Rafinha ha tingut l'oportunitat de marcar el segon minuts després del gol de Griezmann, gràcies a una centrada exquisida de Carles Pérez. El Barça ha mantingut l'embranzida fins el descans, amb una alegria desembocada arran de l'empat.Quatre minuts després de l'inici de la segona part, Antoine Griezmann ha engaltat un xut des de la frontal de l'àrea que ha batut el porter al pal creuat. El francès avançava així els blaugranes per primer cop al partit. L'arrancada del Barça s'ha mantingut els primers deu minuts, esdevenint un autèntic martiri per la defensa del Betis. El vendaval ha tingut la seva recompensa. Pressió altíssima dels blaugranes, recuperació a la frontal de l'àrea dels andalusos i Carles Pérez, a plaer i des de la frontal, golàs per marcar el tercer.La festa futbolística del Barça ha seguit mantenint el ritme amb una pressió alta, jugades al primer toc i un recital de futbol a falta de mitja hora per acabar el matx. Jordi Alba ha marcat el quart després d'una passada sensacional de Busquets, que l'ha deixat sol contra el porter i no ha decepcionat. Sergio, que ha jugat de capità, ha marxat ovacionat de l'estadi.Arturo Vidal, que ha entrat substituint a Busquets, ha marcat el cinquè després d'una recuperació al mig del camp, l'enèssima del partit. Caient a terra i des de la frontal de la petita, Vidal ha enclastat la pilota a l'esquadra. La festa blaugrana seguia amb l'entrada d'Ansu Fati al lloc de Carles Pérez, convertint-se en el segon jugador més jove en debutar amb el primer equip del Barça: 16 anys i 298 dies. Loren ha marcat el segon del Betis amb una gardela des de fora de l'àrea, un autèntic obús on Ter Stegen no ha pogut fer absolutament res. Ansu Fati, en el seu primer xut, ha estat a punt de marcar per sumar el sisè però ha marxat creuat per la porteria bètica. Griezmann ha buscat el tercer en una excel·lent jugada d'Ansu Fati que ha acabat en còrner.

