El País Valencià, en alerta pel pas d'una intensa baixada de temperatures

25/08 09:51 #AEMET adelanta #FMA en C. Valenciana. Activos pasado mañana. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 09:51 Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/94Nf2FWkox https://t.co/JTGehVEZ9d — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) August 25, 2019

Rebuda la informació d' @AEMET_Esp per la #DANA que afectarà a la Comunitat Valenciana, el Centre de Coordinació d'Emergències de la @generalitat emet un butlletí per a demà 26/8/19, per risc de #pluges i #tempestes en la província de València i el sud de la de Castelló. pic.twitter.com/aC7Ll0IueF — GVA 112CV (@GVA112) August 25, 2019

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha emès un avís groc a pràcticament tot el País Valencià per pluges i tempestes a partir d'aquest dilluns. Es tracta, segons han avisat, del pas d'una DANA, és a dir, d'una depressió aïllada en nivells alts, que pot provocar una davallada molt important de les temperatures, amb tempestes localment intenses, superiors a les habituals.Així ho ha alertat el servei d'emergències de la Generalitat valenciana a través del seu compte de Twitter. Segons han advertit, el fenomen meteorològic podria creuar el País Valencià d'oest a est, sobretot a partir de la tarda i fins entrada la matinada. Les pluges podrien acumular 20 litres per metre quadrat en una hora, i 60 litres per metre quadrat en dotze hores.Davant d'això, el telèfon d'emergències 112 recomana informar-se del risc de pluges i tempestes, i tenir molt en compte el pas de rieres o zones inundables. També recomanen netejar les canalitzacions, i alerta del risc de practicar esport en zones inundables o bé en barrancs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor