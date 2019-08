Iberia atén 347 vols en la segona jornada de vaga que transcorre «sense incidències»

Iberia ha atès, fins a dos quarts de set de la tarda d'aquest diumenge, 347 vols -174 sortides i 173 arribades- en la segona jornada de vaga dels treballadors de terra de l'aerolínia. En un comunicat, Iberia ha assegurat que l'aturada transcorre amb "normalitat" i "sense incidències". Segons l'empresa, que s'encarrega de la gestió dels equipatges de fins a 27 companyies al Prat, s'estan complint els serveis mínims i entre els treballadors el seguiment no arriba al 10%.L'aturada, que està prevista per a aquest cap de setmana i el proper, ha obligat Vueling a cancel·lar preventivament 112 vols, 46 aquest dissabte i 66 diumenge; i Iberia n'ha cancel·lat sis. Foment ha dictat uns serveis mínims d'entre el 32% i el 53% segons el tipus de vols, que els sindicats van qualificar com "exagerats" i "excessius".

