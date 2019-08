El PP recorre al TC que el president del Senat donés per bons els juraments de senadors d'ERC i JxC

El Partit Popular ha presentat un recurs davant el Tribunal Constitucional contra el president del Senat, Manuel Cruz, i contra la Mesa de la Cambra alta per permetre el passat mes de juny a diversos senadors, els de ERC i JxC, realitzar el seu requerit jurament o promesa de la Constitució amb al·lusions als presos catalans o al procés.

El document, presentat pels senadors Javier Maroto i Salomé Pradas, considera que senadors d'ERC, JxCat, PNB i EH-Bildu així com el president i la mesa del Senat han vulnerat els drets constitucionals durant les seves actuacions dels dies 21 i 29 de maig. Per aquest motiu, insta al Constitucional a declarar que els senadors no tenen adquirida la condició de senadors electes, en haver vulnerat la fórmula d'acatament.

En concret, insta el TC que no doni per acreditada la plenitud de drets dels nous senadors i declari que no reportaran drets econòmics ni puguin participar en l'exercici de les funcions constitucionals fins que no presentin una nova promesa o jurament compatible amb la doctrina de l'alt tribunal.

En concret, el PP considera que s'han vulnerat els drets constitucionals a la representació política i els principis d'igualtat i no discriminació ja que en la sessió constitutiva del Senat la major part de senadors va prestar jurament o promesa amb l'acatament de la Constitució amb un "sí juro", "sí prometo" o "sí prometo per imperatiu legal", però uns altres van optar per altres fórmules "ben diferents" sense que el president del Senat actués per impedir-ho.

Algunes d'elles, formulades pels representants d'ERC, JxCat, PNB o EHBildu feien al·lusions al procés amb juraments en català i basc que apel·laven a la "llibertat dels presos polítics catalans, la República catalana, la tornada dels exiliats i per imperatiu legal".

En l'extens recurs en el qual refereix les fórmules emprades per tots els senadors, el PP recorda totes les fórmules utilitzades ja van ser qüestionades pel grup parlamentari a la fi de maig, quan van assenyalar que diversos d'aquests acataments condicionaven o eludien el jurament o promesa d'acatar la Constitució i van instar la Mesa del Senat a revisar les fórmules expressades de les respostes formulades per determinar si cada senador es va expressar de manera "clara i inequívoca" la seva voluntat d'acatar la Constitució.

Així, recorda que aquestes fórmules d'acatar la Constitució no són vàlides si la promesa o jurament es condiciona a prerrogatives incompatibles amb la Carta Magna. No obstant això, afegeix que el president del Senat va donar per vàlids tots els acataments i va atorgar així la condició plena de senadors. Encara més, afegeix que vuit dies després, el 29 de maig, la Mesa del Senat va denegar la petició del PP de revisar aquestes fórmules.

Per al PP, l'admissió com a senadors de ple dret a senadors electes que no han complert el requisit de jurament o promesa d'acatar la Constitució afecta a la correcta composició del Senat com a òrgan constitucional.

Així, afegeix que aquest vici d'inici en la composició del Senat afecta a les funcions del Senat, la composició del qual ha de ser representació col·lectiva del poble espanyol.

