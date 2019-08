Unes 30.000 persones omplen el festival de música electrònica DGTL Barcelona

Unes 30.000 persones han participat en la cinquena edició del festival DGTL Barcelona, que aquest diumenge ha tancat les seves portes, després de dues jornades de música electrònica en directe. L'esdeveniment s'ha celebrat al Parc del Fòrum.Divendres, durant la primera sessió, van actuar, entre altres, el belga Charlotte de Witte, l'actuació conjunta de Recondite i Marcus Worgull i el triple set b2b2b entre Dubfire, Tiga i Set Troxler. Va tancar la jornada l'artista internacional DJ Harvey. Els artistes techno Marco Carola i Paco Osuna van actuar en la segona jornada, durant la qual els assistents van poder gaudir de sessions de música house d'estil clàssic -amb Lil' Louis i Larry Heard aka. Mr Fingers- i de so més actual -amb Barnt, Roman Flügel i Ross From Friends-.Els últims en actuar durant l'última jornada del festival han estat els DJ internacionals Todd Terje, Bedouin i Acil Pauli, i les artistes locals Agatha Pher i Lvcha.DGTL ha destacat , durant aquesta edició, la seva voluntat de ser "un exemple a seguir" pel que fa a sostenibilitat, ecologisme i vegetarianisme.D'acord amb aquest ideari, el festival es presenta com un esdeveniment "lliure d'ampolles i amb iniciatives i instal·lacions artístiques que cerquen conscienciar els seus assistents sobre l'estalvi energètic".

