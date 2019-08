El ministre d'Exteriors iranià aterra a la cimera del G-7

El ministre d'Exteriors de l'Iran, Mohammad Javad Zarif, ha aterrat aquest diumenge a l'aeroport de la localitat francesa de Biarritz per mantenir trobades amb els líders del G7, segons han confirmat fonts diplomàtiques occidentals al Canal 13 de la televisió israeliana.El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha fet comentaris sobre aquest fet, quan li han preguntat per la possible assistència del diplomàtic iranià -actualment, sota sancions nord-americanes- a les reunions.L'Iran i els Estats Units travessen un moment d'extraordinària tensió diplomàtica després que Trump es retirés unilateralment de l'acord nuclear signat amb el país de l'Orient Mitjà el 2015 i restaurés les sancions prèviament suspeses gràcies a un pacte que va reincorporar la república islàmica als mercats internacionals.Des de llavors, tots dos països han protagonitzat nombrosos episodis de fricció, com l'enderrocament d'un dron nord-americà el passat mes de juny presumptament sobre espai aeri de l'Iran.

