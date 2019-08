VÍDEO L'espectacular final de MotoGP entre els catalans Rins i Márquez amb victòria inesperada

¡Álex Rins se lleva el Gran Premio de Gran Bretaña tras un memorable ‘mano a mano’ con Marc Márquez!



Un final d'infart al Gran Premi de la Gran Brentanya de MotoGP. Els pilots catalans Álex Rins i Marc Márquez han protagonitzat un històric moment, a pocs segons de finalitzar la cursa, quan el pilot de Cervera estava al capdavant de la classificació. Rins anava a rebuf de Márquez i ha intentat fins el final posar-se per davant.Rins primer ho ha intentat per l'exterior, aprofitant unes frenades molt més conservadores de Márquez. Tot i així, no ha estat fins l'accelerada final que el pilot de Barcelona s'ha pogut posar per davant amb un temps espectacular: només a 13 mil·lèsimes de Marc Márquez. Un final d'infart protagonitzat per dos catalans.

