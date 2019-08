Messi tampoc jugarà contra el Betis

El capità del FC Barcelona, Leo Messi, no ha entrat en la convocatòria per rebre el Reial Betis aquest diumenge al Camp Nou, per la qual cosa es perdrà el segon partit de la Lliga Santander.

El tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, ha dit en roda de premsa que seguirien el pla i no és un altre que no arriscar amb un Messi que no ha participat amb el grup en l'entrenament d'aquest dissabte. L'argentí ja es va perdre el primer partit davant l'Ahletic Club.

I és que el '10' apura la recuperació de la lesió muscular que va sofrir en el seu primer entrenament de pretemporada i seguirà reservat per un Valverde que va citar 18 jugadors a la recerca de la primera victòria, després de la derrota a San Mamés. A més de Messi, l'atac blaugrana no podrà comptar per lesió amb Luis Suárez i Demebélé.

La llista la formen Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Arthur, Rafinha, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, S. Roberto, F. De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, C. Pérez i Ansu Fati. Queden fora de la convocatòria per decisió tècnica Todibo, M. Wague i Aleñá, i per lesió Suárez, Messi, O. Dembélé i Neto.

