El Vendrell celebra amb eufòria la tornada dels gegants Salvador i Teresa

Després de la bona notícia del passat divendres de la recuperació en bon estat dels gegants Salvador i Teresa del Vendrell, avui al migdia, a la plaça Vella, s'hi ha fet una festa de benvinguda.

Hi han participat entitats de cultura popular que acompanyen els gegants en el seguici de la Festa Major, altres entitats que hi han volgut ser presents, i molts vendrellencs i vendrellenques, i també visitants vinguts de fora, que han omplert la plaça per celebrar la tornada dels gegants a la ciutat.

Els gegants nous, gegantons i nans han format un passadís de de la plaça dels Germans Ramon i Vidales, des d'on han entrat a plaça el Salvador i la Teresa acompanyats per música interpretada per l'Agrupació Musical Santa Anna, més un toc de campanes i tronada.

Tot seguit, el Salvador i la Teresa, després de rebre un ram natural per part de l'Àliga del Vendrell, han fet un ball per donar pas a una carretilla xiuladora del Ball de Diables que ha donat donar el tret d'inici a una ballada d'honor als gegants, més una peça musical de l'Agrupació Musical Santa Anna.

A continuació, les batucades dels grups de foc assistents han tocat una peça conjunta davant del Salvador i la Teresa.

Per finalitzar, després d'uns parlaments de l'alcalde, Kenneth Martínez, i el president dels Gegants i Nans del Vendrell, Joan Ferré, el Salvador i la Teresa han entrat a l'Ajuntament. L'alcalde, com a mostra d'agraïment, ha anunciat que per la Fira de Santa Teresa es convidarà la Colla de Gegants de Borriana, ja que va ser un dels seus membres que va donar l'avís a la Guàrdia Civil de la troballa del remolc amb els gegants al seu interior. Per la seva banda, el president dels Gegants i Nans ha agraït la col·laboració de tothom que ha fet posssible recuperar el Salvador i la Teresa en bon estat.

Des de l'Ajuntament es vol agrair a les entitats culturals del Vendrell la seva participació a la festa de benvinguda, i donar les gràcies als vendrellencs i vendrellenques, i també les persones que han vingut de fora, que han omplert la plaça Vella com a mostra d'estima als nostres gegants Salvador i Teresa.

