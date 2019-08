Un menor, entre els morts en l'accident entre un ultralleuger i un helicòpter a Mallorca

Les restes de l'avioneta, a Inca Foto: Europa Press

Seguim amb preocupació i commoció l'accident aeri que ha succeït a Inca. Els equips d'emergència treballen ara mateix al lloc del fets i la consellera @isabelcastrofer es desplaça cap allà. Els nostres pensaments estan amb els víctimes — Francina Armengol (@F_Armengol) August 25, 2019

Confirmació oficial. A les 13.35 hores d'avui s'ha produït un accident aeri entre un helicòpter i un ultralleuger a Inca, carretera vella de Costitx. El primer balanç és de 5 persones mortes, una d'elles menor d'edat. Els serveis d'emergències estan actuant.@112IllesBalears — Govern Illes Balears (@goib) August 25, 2019

Siguiendo con preocupación las informaciones que nos llegan desde Inca, en Mallorca. Mi solidaridad y cariño para las familias de las víctimas que han perdido la vida es este trágico accidente, entre ellas un menor de edad. https://t.co/CB9zSmLM35 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 25, 2019

Les restes, a Sencelles Foto: Europa Press

Cinc persones han mort aquest diumenge en un accident aeri a Mallorca, prop del municipi d'Inca. Segons ha confirmat la Guàrdia Civil, han mort els tres ocupants de l'avioneta i els dos de l'helicòpter, sense cap altre ferit. Una de les víctimes és menor d'edat. El Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) ha informat que s'han desplaçat fins al lloc dels fets diverses ambulàncies, que estan atenent els ferits.El xoc s'ha produït al voltant de els 13.35h del migdia. La Policia Local d'Inca ha explicat que els mitjans aeris han caigut en una finca, a la carretera de Sencelles a Sineu.A part de l'aeroport de Son Sant Joan, l'illa de Mallorca compta amb altres instal·lacions per a l'aviació. Es tracta, per exemple, de l'aeròdrom de Son Bonet, un dels més antics i que va funcionar com a aeroport oficial fins el 1959. Altres centres amb activitat aeronàutica són l'heliport de Pollença, i els camps de vol per a ultralleugers Son Albertí, Binissalem i Vilafranca de Bonany.La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha emès un primer missatge oficial a través del seu compte de Twitter, assegurant que els "pensaments" del govern balear estan "amb les víctimes". "Seguim amb preocupació i commoció l'accident aeri que ha succeït a Inca", ha assegurat, i ha anunciat que la consellera Isabel Castro s'ha desplaçat fins al lloc dels fets.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat un dels primers a reaccionar després de l'accident. "Seguint amb preocupació les informacions que ens arriben des d'Inca, a Mallorca", ha assegurat. El mandatari en funcions ha enviat la seva "solidaritat i estima a les famílies de les víctimes" i ha recordat que, entre elles, hi havia una persona menor d'edat.

