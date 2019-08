Cs vol que el Govern demani més agents de la policia espanyola i Guàrdia Civil a Catalunya

El president del grup parlamentari de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha anunciat que el seu grup demanarà al Govern de la Generalitat "que inverteixi diners en pagar dotacions policials que patrullin als barris de la nostra ciutat i també que parli amb el govern d'Espanya i demani, si ho necessita, l'ajuda de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil".En una atenció als mitjans després d'escoltar els problemes de seguretat de l'Associació de Veïns de la Verneda Alta, el també membre de l'executiva nacional de Cs ha acusat al Govern de tenir "una actitud passiva" amb els problemes de seguretat i ha reclamat "que busqui la col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i el govern de l'Estat" per tal de "garantir que el desplegament policial arribi a tota la ciutat".

Carrizosa ha explicat que els veïns de la Verneda "tenen por d'estar a les seves cases pels robatoris i de marxar-ne per les ocupacions". Ha recordat alguns incidents recents relacionats amb la seguretat de Barcelona i ha dit que "és responsabilitat de Colau, que mai li ha volgut donar la importància que mereix, i del Govern de la Generalitat, que no pren cartes en l'assumpte.



Ha afegit que "la seguretat també és responsabilitat del govern d'Espanya". Per això ha demanat "a Colau, Torra i Sánchez que es preocupin dels veïns". Pel que fa a la voluntat del conseller d'Interior, Miquel Buch, de demanar una reforma legislativa perquè sigui més fàcil que els lladres reincidents vagin a la presó, Carrizosa ha dit que aquest canvi només es podrà fer "amb un acord de tots els partits".