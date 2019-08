El Brexit, Rússia i l'Iran, sobre la taula en la segona jornada de la cimera del G-7

Primeres línies de treball i primers possibles acords -o desacords- a la taula dels líders mundials reunits a la cimera del G-7, a Biarritz, al País Basc francès. Amb tres punts fonamentals: el Brèxit, l'Iran i Rússia.El president dels EUA, Donald Trump, ha promès al primer ministre britànic, Boris Johnson, un acord comercial bilateral "força ràpid" entre tots dos països un cop es culmini el Brexit. Trump ha fet aquesta promesa durant un esmorzar entre tots dos, en el que suposa un suport clar a la sortida del Regne Unit de la UE.L'acord comercial ofert per Trump suposaria mitigar les conseqüències negatives per a l'economia britànica que suposaria una sortida -sobretot, sense acord- de la UE. De passada, en moure fitxa per facilitar aquesta sortida, els EUA també la mouen en el sentit de debilitar la UE, en restar-li el pes de l'economia britànica.L'Iran també ha estat protagonista de la jornada central de la cimera. i també amb Trump pel mig. El president francès, Emmanuel Macron, havia afirmat que el G-7 li havia atorgat un mandat per negociar amb el país de l'Orient Mitjà, cosa que ha negat el mandatari nord-americà. De fons, la voluntat europea -i francesa- d'alleugerir les sancions a l'Iran pel seu programa nuclear i permetre que comercialitzi vengui part del seu petroli.Pel que fa a Rússia, Trump ha reclamat que torni a prendre part en les reunions del grup, ampliat un altre cop a G-8. El desig de Trump és una nova mostra de les seves bones relacions amb el líder rus, Vladimir Putin, trencant amb la línia tradicional de la política exterior nord-americana des de fa dècades.La trobada reuneix des de dissabte i fins dilluns els caps de govern de les principals potències econòmiques democràtiques : el president dels EUA, Donald Trump; el de França, Emmanuel Macron; la cancellera alemanya, Angela Merkel; el primer ministre britànic, Boris Johnson; el d'Itàlia, Giuseppe Conte; el del Canadà, Justin Trudeau, i el del Japó, Shinzo Abe.

