VÍDEO Netflix estrena tràiler de la nova pel·lícula de «Breaking Bad»

Breaking Bad està considerada una de les millors sèries de l'era contemporània tant per la crítica com pel públic. Les històries dramàtiques i esbojarrades de Walter White, la seva dona Skyler i Jesse Pinkman van enamorar milions d'espectadors arreu del planeta en els sis anys que van trigar a sortir les cinc temporades i els 62 episodis.La producció d'AMC va aconseguir una seqüela, la sèrie Better Call Saul, basada en un dels personatges secundaris de Breaking Bad. La rebuda va ser espectacular, tant a nivell d'experts com dels fanàtics de la sèrie. Ara, però, Netflix pujarà un esgraó més i estrenarà aquest octubre una pel·lícula sobre la sèrie: El Camino, a Breaking Bad Movie.Dirigida per Vincent Gillian, qui va ser el director de la sèrie original, i protagonitzada per Aaron Paul, explicarà la història de Jesse Pinkman (Paul) arran del final del Breaking Bad original. Els responsables de la cinta no han donat encara més detalls de la trama ni de quins altres actors i actrius podrien sortir a la pel·lícula. Netflix ha donat data d'estrena: l'11 d'octubre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor