​Desallotgen una platja de Barcelona per un artefacte explosiu

@BCNHelpers desalojada parte de la playa de barceloneta. Posible artefacto explosivo pic.twitter.com/TOT4clJLf5 — Chris (@a_t_c_10) August 25, 2019

Nos acaban de evacuar de la playa de la Barceloneta. Han encontrado un artefacto explosivo dentro del agua. Justo en frente nuestra. Con lo limpita y transparente que estaba el agua esta mañana... #barcelona #playa #barceloneta #bomba pic.twitter.com/V5rlCgXmR4 — Angel Gonzalez (@ranklee) August 25, 2019

La Guàrdia Urbana ha desallotjat i acordonat part de la platja de Sant Sebastià, al barri de la Barceloneta de Barcelona, per la possible presència d'un artefacte explosiu. Durant el migdia d'aquest diumenge efectius de la Guàrdia Civil han treballat a la zona, i el bany quedarà prohibit fins a nou avís. La zona perimetrada és d'uns 250 metres. El cordó es mantindrà almenys fins dilluns, quan arribaran experts de l'Armada espanyola de la base naval Cartagena (Múrcia) per desactivar l'explosiu.L'artefacte va ser localitzat per un membre fora de servei del Grup Especial d'Activitats Subaquiàtiques (GEAS), que va avisar de la troballa. Ara és el mateix grup qui ha inspeccionat el terreny amb un dispositiu per mar amb diversos bussos artificiers. Es desconeix el tipus d'explosiu i la seva antiguitat, tot i que les primeres informacions apunten que podria ser un morter o una granada de la guerra civil. S'ha localitzat a tres metres de profunditat i a 25 metres de la sorra.Per la seva part, la Guàrdia Urbana ha demanat seguir les indicacions dels agents i no difondre informacions no contrastades.

