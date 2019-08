La NASA investiga la primera denúncia d'un delicte a l'espai

El primer delicte a l'espai. Això és el que està estudiant ara la NASA, arran d'una investigació sobre l'accés d'una astronauta que es trobava a l'Estació Espacial Internacional al compte corrent de la seva exparella. Segons The New York Times, un exoficial d'intel·ligència de la Força Aèria va alertar les autoritats quan va veure que algú havia entrat al seu compte bancari, i que precisament la seva exparella -amb qui estava en procés de separació i en tràmits legals per a la custòdia dels seus fills- semblava conèixer la seva situació econòmica.Arran d'això, l'home va preguntar al banc quina era la ubicació dels ordinadors que havien accedit recentment al seu compte bancari utilitzant les seves credencials, al que l'entitat va respondre que era una xarxa de l'Administració Nacional d'Aeronàutica i de l'Espai. Precisament, la seva esposa era una condecorada astronauta de la NASA que va estar sis mesos en una missió a l'Estació Espacial Internacional.Amb aquestes dades, la dona va haver de reconèixer que havia accedit al compte bancari, tot i que només dirigia les finances que encara quedaven en comú de la parella. No obstant això, l'home va presentar una queixa a la Comissió Federal de Comerç i una altra a l'Oficina de l'Inspector General de la NASA en què acusava la seva exparella de robatori d'identitat i accés indegut als reus registres financers privats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor