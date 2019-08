Dos joves de 16 i 21 anys, ferits lleus en l'incendi d'un habitatge a Lleida

Dos joves van resultar ferits lleus aquest dissabte en l'incendi d'un habitatge a Lleida, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís del foc es va rebre a les 21.28 hores al número 21 del carrer Beat Francesc Castelló Aleu a la capital del Segrià. Les flames van calcinar totalment un pis situat a la quarta planta amb cinc persones a l'interior.Dos germans –una noia de 16 anys i un noi de 21- van ser rescatats amb l'ajuda de l'autoescala d'un balcó. La noia patia una intoxicació per inhalació de fum, mentre que el noi tenia cremades en un braç. Van ser evacuats a l'Hospital Arnau de Vilanova. El cinquè pis de l'immoble també va quedar malmès per la fumarada i va haver de ser ventilat.Set dotacions dels Bombers, quatre ambulàncies del SEM i efectius de la Policia Local de Lleida i dels Mossos d'Esquadra van treballar en l'incendi, que es va poder donar per extingit a les 23.30 hores.

