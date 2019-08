Descendents de republicans exiliats xiulen la ministra Delgado a París

El govern espanyol segueix rebent per la seva patinada respecte a l'alliberament de París dels nazis al final de la Segona Guerra Mundial, del qual aquest cap de setmana se celebra el 75 aniversari. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha rebut una xiulada a París per part de descendents de republicans espanyols exiliats. Tot plegat, per la molt criticada afirmació del seu departament que "Espanya" havia tingut un "paper crucial" en l'alliberament, perquè els soldats de "La Nueve" van ser els primers a entrar-hi.El cert és que l'estat espanyol com a tal no només no hi va tenir cap paper, sinó més aviat al contrari: la 9a Companyia de la 2a Divisió Blindada de la França Lliure, coneguda com "La Nueve", estava formada per uns 150 republicans espanyols, derrotats de la Guerra Civil i exiliats del règim de Franco, que governava dicatorialment a Espanya mentre s'alliberava París.Per aquest motiu va rebre nombroses crítiques divendres el tuit del ministeri de Delgado sobre "La Nueve". I per això la ministra ha estat xiulada i interrompuda en el seu discurs a París, en els actes commemoratius de l'allibermanet de la ciutat, amb crits d'"Espanya és republicana".La ministra ha respost a la xiulada defensant la seva particular reivindicació dels combatents de "La Nueve". "Som aquí per escoltar les veus de les víctimes i per avançar", ha afirmat, i ha explicat que el seu executiu vol modificar la llei de Memòria Històrica del 2007, que ha qualificat de "bona llei", per "millorar-la".

