Un 38% de les multes a Barcelona podran substituir-se per cursos, mediació i tasques socials

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un decret que amplia en un 38% els supòsits en els quals l'infractor d'una ordenança municipal pot evitar pagar una multa, si compleix amb alguna mesura alternativa. Aquestes són cursos educatius, tasques en benefici de la comunitat i mediació.En un comunicat aquest diumenge, el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, ha informat que aquesta reforma aspira a "promoure una cultura de justícia restaurativa", ja que la finalitat de les sancions no és recaptar diners sinó corregir conductes contra el benestar col·lectiu. En alguns supòsits, doncs, es podrà evitar la multa realitzant un pla de desenvolupament personal o "qualsevol altra activitat que l'Ajuntament, amb el consentiment de la persona infractora, acordi en substitució de la sanció econòmica".El regidor ha destacat la introducció de la mediació com a mesura alternativa a la sanció com una de les novetats del decret: "Ens servirà per a aquells casos en què hi hagi persones o col·lectius perjudicats".Aquesta normativa substitueix la regulació anterior, que data de 2013, i introdueix millores en els protocols de coordinació amb els serveis socials, amb l'objectiu d'"evitar que les persones més vulnerables acabin en una situació de més vulnerabilitat per aquest tipus de sancions", ha explicat el regidor.A més, s'introdueixen en els suposats susceptibles de substitució les sancions per infraccions menys greus i greus -no només lleus-, als quals podran acollir-se tots els multats no reincidents residents a Barcelona, així com els menors d'edat i les persones en situació de vulnerabilitat, resideixin o no a la ciutat. En el cas dels menors, la substitució s'oferirà de manera expressa, mentre que els adults hauran de demanar-la mitjançant una sol·licitud. Les hores a dedicar a les tasques en benefici de la comunitat també varien en funció de si l'infractor és o no major de 18 anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor