Uber i Cabify frenen a Madrid però repunten a Barcelona

El nombre de llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) ha repuntat a Barcelona i, per contra, s'ha estancat a Madrid. Mentre que a la capital espanyola la quantitat de vehicles de les firmes Uber i Cabify va frenar el passat mes de juliol -situant-se en 8.000-, a Barcelona ha incrementat.Malgrat la nova normativa d'aplicació catalana i que Uber va deixar d'operar a la ciutat després de la seva aprovació, el nombre de VTC a la capital va continuar repuntant al juliol, quan va créixer un 3,2%, encara que segueix tenint un descens anual del 6,2%.A l'actualitat, a més, la normativa està suspesa com a mesura cautelar. La norma eleva de quinze minuts a una hora l'antelació per contractar el servei d'un VTC a la ciutat comtal.La capital espanyola es manté com la ciutat amb més vehicles d'aquest tipus, que a més acumulen un creixement del 22%, d'uns 1.440 cotxes, des de començaments d'any, segons dades oficials del Ministeri de Foment. Madrid acapara així més de la meitat del total de 15.678 llicències de VTC que es comptabilitzaven a tot l'Estat, un 2,3% més respecte a juny i un 19,5% en comparació al començament d'any.Això fa que existeixi un vehicle VTC per cada quatre taxis. Lluny de la ràtio d'un per trenta fixada a la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (LOTT) per donar llicències a tots dos tipus de serveis de trànsit de passatgers en turismes. A Madrid, la proporció ja és d'un per cada dos.No obstant això, el creixement dels vehicles de signatures com Uber i Cabify no respon concessions de noves llicències per les administracions, sinó a les resolucions judicials fruit del buit legal que el sector va registrar entre 2009 i 2015.

