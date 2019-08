El PDECat acusa ERC d'abraçar ​«tesis convergents»

El president del PDECat, David Bonvehí, ha criticat l'estratègia d'ERC d'aquests últims mesos, i acusa el partit d'Oriol Junqueras d'aparcar l'independentisme i d'adoptar les "tesis convergents que havia combatut enèrgicament" en el passat. "Ara ERC intenta ocupar aquest espai que ocupàvem nosaltres. Ha deixat l'independentisme i el sobiranisme una mica aparcat, també ha deixat les seves polítiques més intransigents d'esquerres aparcades", ha considerat en una entrevista d'Europa Press.El líder del partit assegura que li ha sorprès que ERC hagi adoptat "les tesis més convergents que havia combatut enèrgicament" en el passat. El PDECat, en canvi, segueix defensant que en política cal abordar qüestions amb mirades que passen pel liberalisme i la socialdemocràcia, ha afirmat.En preguntar-se-li si va entendre que els republicans s'abstinguessin al debat d'investidura del president en funcions del Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat que ERC va "sobreactuar". Així mateix, ha destacat que l'abstenció d'Esquerra no s'entén des d'un punt de vista sobiranista, i ha considerat que JxCat i ERC haurien de votar el mateix per "coherència" en una propera investidura.Al seu judici, JxCat no tenia una altra opció que votar "no" a Sánchez després d'escoltar el seu discurs, i ha lamentat que la posició del president del Govern en funcions no s'hagi mogut: "Cada vegada la cosa és pitjor, i cada vegada hi ha més arguments pel 'no' i menys per a una altra opció. Esperava més de Sánchez, pensava que tenia més visió estratègica d'Estat".Segons Bonvehí, els post-convergents només podrien moure la seva posició si l'executiu central s'obrís a impulsar una taula de diàleg bilateral. I aquesta hauria de comptar amb la presència d'un relator, per tal d'abordar el dret a l'autodeterminació.Davant d'una possible repetició electoral a Espanya, no creu que sigui positiu per a l'independentisme. A més, ha afirmat que no entén què li pot aportar a Sánchez perquè "no tindrà majoria per governar en solitari i s'arrisca a tenir unes majories més difícils".Segons Bonvehí, tampoc aposta per un avançament electoral a Catalunya després de la sentència: "Només defensaria convocar eleccions si un dels dos grans partits independentistes o el tercer diguessin que volen deixar de ser independentistes i volen fer una altra cosa. Seria un canvi molt gran".A l'espera que el president de la Generalitat, Quim Torra, els citi en la ronda de contactes que manté amb diferents actors i partits, ha advertit que propostes com la d'un "atur de país" només l'avalaria si la defensés gairebé tota la societat catalana."Jo per la independència de Catalunya ho faria tot si ho fem de forma seriosa i concertada", ha assegurat Bonvehí, que també ha demanat que el president Torra concreti en què pot consistir l'apel·lació a la confrontació amb l'Estat.

