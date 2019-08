Investiguen una presumpta agressió sexual a una turista a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una turista la matinada del dissabte a la plaça Gaudí de Barcelona, al costat de la Sagrada Família. Els fets es van conèixer al voltant de les set del matí, quan la Guàrdia Urbana va atendre la dona, que assegurava haver patit una agressió sexual.Arran del primer avís, la dona va ser traslladada a l'Hospital Clínic, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. Els Mossos no han registrat cap denúncia de la víctima, que és major d'edat. No obstant això, traslladaran a les autoritats judicials la informació que rebin de l'hospital.Segons ha avançat la Ser, la noia és una jove noruega d'uns 20 anys i hauria estat agredida sexualment per un grup de nois a la sortida d'una discoteca situada al Passeig Marítim de la Barceloneta.

