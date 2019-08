Els Mossos investiguen la mort d'un matrimoni d'ancians a Barcelona

El domicili dels ancians que s'han localitzat morts amb símptomes de criminalitat. Foto: ACN

L'edifici de Sants on s'han trobat els dos ancians. Foto: ACN

Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest diumenge la mort d'un matrimoni d'edat avançada, un home i una dona d'uns 80 anys, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. L'avís del succés es va rebre a les 23.55 hores d'ahir dissabte en un pis situat al carrer Mossèn Amadeu Oller, al barri de la Bordeta. Els veïns de l'immoble feia dies que sentien una forta olor provinent de l'interior del domicili del matrimoni i tampoc tenien notícia de la parella d'avis.Agents de la policia catalana es van desplaçar al lloc i van localitzar els cossos sense vida del matrimoni, que tindrien indicis de criminalitat i portarien diversos dies morts. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, el jutge ha decretat secret de sumari i es mantenen totes les hipòtesis obertes.Feia una setmana i mitja que la Ouafaa, la veïna del davant del pis on s'han trobat els cossos, va saludar la Piedad, que posava la rentadora, des del pati de llums. Explica que fa un any la Piedad va caure a l'escala, i que des de llavors la seva salut havia anat empitjorant. Uns altres veïns han corroborat aquest fet. En canvi, l'home, en Manuel, estava molt bé de salut. Aquesta veïna explica que mai havia sentit que es discutissin i que estaven molt units.El dissabte a les deu del vespre diversos veïns van anar a veure Adrià Vila, de la comunitat de veïns de l'immoble, per comentar-li que hi havia molta pudor a la sisena planta de l'edifici. Ouafaa diu que fa quatre dies que la pudor era insuportable. En aquell moment el pensament majoritari era que el matrimoni havia marxat de vacances i la mala olor provenia de la brossa que haurien deixat a l'interior.Vila explica que després de comprovar que la mala olor provenia del pis de la sisena planta, va telefonar al 112. Vint minuts després va arribar la Guàrdia Urbana, que li van comentar que no tirarien la porta a terra. Després els agents van arribar amb el fill, que va obrir la porta, i quan van entrar al pis van comprovar que estaven morts.

