Petros Màrkaris: «Escric quan m'emprenyo, i cada cop escric més»

Petros Màrkaris, creador de la nissaga de relats policíacs que protagonitza el responsable comissari Kostas Jaritos. és l’estrella del certàmen Cubelles Noir, on ha promocionat la seva darrera obra, Universitat per a assassins (Tusquets). Màrkaris és un referent per als lectors de novel·la negra d'àmbit mediterrani, a l'alçada del malaurat Andrea Camilieri , de qui era bon amic, i dels catalans també desapareguts Manuel Vàzquez Montalban i Francesc González Ledesma A Cubelles, davant d'un public atent, ha afirmat: "segons em vaig fent gran em venen ganes d'escriure cada vegada que m'emprenyo per injustícies socials, i per tant, cada cop escric més". La seva producció literària, traduïda a molts idiomes, és una manera òptima de conèixer la realitat de la política i la societat de la Grècia contemporània, ben semblant a la de Catalunya i Espanya.De fet, en privat, Màrkaris admet que l'important de la seva obra no són els personatges, sinó les situacions de la vida real en què es mouen, i que es considera més activista social que escriptor. De la seva exposició a Cubelles queda un raonament: "No hem de perdre mai l’esperança. A les últimes eleccions gregues, guanyades per la dreta, han desaparegut tots els grups extremistes d’ultradreta, una cosa impensable fins fa poc i que hem de valorar. Els ciutadans tenen coses molt importants ben clares".

