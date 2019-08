Fins a 68 detinguts en les protestes en la primera jornada del G-7

La primera jornada de la cimera del G-7 , que s'està celebrant a Biarritz (País Basc francès) aquest cap de setmana, ha deixat un saldo de 68 detinguts. Bona part d'ells, després que la policia francesa reprimís una manifestació no autoritzada a Baiona. D'aquests 68 detinguts, 38 segueixen sota custòdia policial. Les xifres l'ha donat la prefectura del departament dels Pirineus Atlàntics.Els detinguts estan acusats de participar en concentracions organitzades amb finalitat violenta, de llançar objectes contra la policia, de dur objectes que poden fer-se servir com a armes i, fins i tot, de tapar-se la cara.Divendres ja hi va haver una altra manifestació de protesta amb detinguts prop de Biarritz. Concretament, a la localitat d'Urrugne, on 17 persones van ser detingudes i quatre policies han resultat ferits lleus, segons han informat fonts de la policia francesa.Dissabte, i abans de la manifestació de Baiona, milers de persones van participar en una marxa autoritzada contra la cimera, entre Hendaia i Irun. La protesta, convocada per les plataformes Alternatives G7 i G7EZ, que ha discorregut sota el lema "No al G7, construint un altre món", va finalitzar sense incidents.La trobada reuneix des de dissabte i fins dilluns els caps de govern de les principals potències econòmiques democràtiques : el president dels EUA, Donald Trump; el de França, Emmanuel Macron; la cancellera alemanya, Angela Merkel; el primer ministre britànic, Boris Johnson; el d'Itàlia, Giuseppe Conte; el del Canadà, Justin Trudeau, i el del Japó, Shinzo Abe.

