El repartiment de migrants de l'Open Arms es farà a principis de setmana

El vaixell de l'armada espanyola Audaz espera els permisos per poder traslladar els migrants de l'Open Arms, que es troben ara en un centre d'acollida a Lampedusa. La solució podria arribar aviat, ja que la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, ha avançat que la UE i les autoritats italianes faran el repartiment de migrants de l'Open Arms a principis de la setmana vinent. En una entrevista a La Sexta, Robles ha assegurat que entre dilluns i dimecres es farà el repartiment dels migrants.D'altra banda, segons ha denunciat l'alcalde de Lampedusa a les xarxes, l'Audaz no té permís per a entrar al port. El vaixell, de fet, és massa gran com per entrar al port de Lampedusa Salvatore Martello critica que tot i que el vaixell de l'Armada està davant del port i que Espanya està disposada a traslladar una part dels migrants al país, ara no s'autoritza el seu trasllat. A més, alerta que els migrants es troben al centre d'acollida de l'illa, que està "sobrecarregat". Segons la seva versió, pot allotjar 96 persones i ara n'hi hauria uns 200. L'alcalde qüestiona si aquesta situació es deu a un defecte de comunicació o en una voluntat de crear tensió a l'illa.

