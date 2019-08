Els gegants del Vendrell ja són a casa desprès de la seva sortida més atzarosa

El Salvador i la Teresa, els gegants del Vendrell, ja són a la ciutat. Aquest dissabte al matí una expedició de la colla de Gegants i Nans els ha anat a buscar a la caserna de la Guàrdia Civil de Borriana (Plana Baixa).Els agents els custodiaven dins el seu remolc desprès que divendres, un geganter de la localitat trobés el remolc en un paratge despoblat entre Moncofa i Borriana. La Guàrdia Civil es va fer càrrec del remolc i el seu contingut i es va posar en contacte per telefon amb Marc Rodero, membre de la junta, que va atendre una de les trucades més emocionants de la seva vida.La recollida dels gegants s’ha fet aquest dissabte perquè els agents havien de treballar, per exemple, buscant les empremtes digitals dels autors del robatori. Ara la investigació continua , però a càrrec dels Mossos d’Esquadra.Els gegants van ser robats la matinada del passat dissabte, dins el seu remolc, al pati posterior de la nau de la Cometa. Han estat moltes les especulacions sobre els motius de robatori i el cas resta per aclarir. Aquest diumenge, a dos quarts d’onze del matí a la Plaça Vella, gran festa de benvinguda als gegants. Aquesta ha estat la més atzarosa de les moltes sortides que la parell ha fet durant 89 anys.

