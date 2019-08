Una dona i un menor, ferits crítics en un accident a Deltebre

Una dona i un menor han resultat ferits crítics en un accident de trànsit a la TV-3409 a Deltebre en una col·lisió per envestida entre dos turismes, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Per causes que s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió per envestida entre dos cotxes, un dels quals ha bolcat i ha quedat en un petit canal. Dels quatre ocupants d'aquest vehicle, dos han resultat ferits crítics i han hagut de ser evacuats en helicòpter.



El menor ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu i la dona, a Bellvitge. El conductor ha resultat il·lès i el passatger davanter, ferit menys greu, ha estat traslladat a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa, com el conductor de l'altre cotxe, que ha resultat ferit menys greu.

L'accident ha passat a les 15.59 hores al quilòmetre 5,8 de la via. La calçada s'ha hagut de tallar i s'han fet desviaments senyalitzats. Passades les sis de la tarda, la circulació s'ha normalitzat. A l'accident hi han treballat quatre dotacions de Bombers, tres patrulles de Mossos d'Esquadra, Policia Local i dues ambulàncies, a més dels dos helicòpters del SEM, que atenen altres ferits.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor