Un milió d'indígenes, en perill pels incendis a l'Amazònia

Un milió d'indígenes que viuen a les selves de l'Amazones estan en perill imminent a causa dels greus incendis que assolen la regió, segons denuncia el Grup Internacional de Drets de les Minories (MRG), que exigeix ​​mesures concretes als líders reunits a la cimera del G-7 a Biarritz."Diuen que és una emergència per al planeta i tenen raó, però és molt més immediata l'emergència de Drets Humans per al milió d'indígenes que viuen de forma sostenible en aquestes terres des de temps immemorials", ha argumentat el director executiu de MRG, Joshua Castellino, en un comunicat de l'organització."Les seves vides i la seva forma de vida estan en perill des de fa dècades a causa d'un govern que segueix desmantellant la protecció dels drets indígenes sobre la terra a favor de la tala i la mineria", s'ha lamentat Castellino que denuncia el "silenci ensordidor" davant d'aquesta situació."L'exclusió dels brasilers indígenes del debat sobre el seu i el nostre patrimoni col·lectiu ha delmat la seva cultura en l'últim segle, però des d'una perspectiva no antropocèntrica, també ha desarmat i deixat desarmats i discapacitats als únics guardians de la selva en un moment en què per fi el món s'ha adonat de la importància que tenen per a la sostenibilitat de la vida en aquest planeta", ha indicat Castellino.Així, insta els membres del G-7 reunits aquest cap de setmana a la localitat francesa de Biarritz a abordar aquesta greu situació i "enfrontar-se a un ordre mundial que posa els beneficis per davant de la gent i del planeta". "L'acció de la societat civil es construeix mitjançant un corrent de fons amb líders inesperats com Greta Thunberg mentre els polítics del món es distreuen amb polítiques sense sentit", ha argumentat Castellino.El president de França, Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, han qualificat aquesta situació de "crisi internacional" per la seva importància en la batalla contra el canvi climàtic, recorda MRG.Els incendis de l'Amazones han augmentat un 83 per cent des de principi d'any en comparació amb el mateix període de 2018, segons dades de l'Institut Nacional d'Investigació Espacial del Brasil: es cremen tres camps de futbol per minut.

