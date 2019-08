El vaixell de l'armada espanyola no pot entrar al port de Lampedusa perquè és massa gran

El vaixell Audaz de l'armada espanyola que el govern de Pedro Sánchez va enviar per recollir els refugiats de l'Open Arms té problemes per entrar al port de Lampedusa. El principal escull és que és massa gran per accedir a les instal·lacions, motiu pel qual des de divendres fondeja davant del port.En declaracions a l'agència Efe recollides per diversos mitjans, l'alcalde de l'illa, Salvatore Martello, ha afirmat que "a Itàlia ningú sap què fer amb l'Audaz", ni tan sols la capitania del port. A més, ha afegit que no saps si el govern espanyol va enviar el vaixell després de parlar amb algú altre o "per iniciativa pròpia".El que està clar és que es necessita una solució. O s'atorga autorització perquè l'Audaz pugui atracar en algun lloc o es realitza el desplaçament dels migrants amb barques més petites. Una segona opció que agafa força, ja que el Ministeri de Transports italià ja ha afirmat que "el vaixell és molt gran i no pot entrar al port".

