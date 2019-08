Milers de persones es manifesten a Hendaia i Irun contra la cimera del G-7

La police a encerclé le camping du #ContreG7 des affrontements ont lieu à l’intérieur.



Les organisateurs de la plateforme arrivés en catastrophe sont empêchés de rentrer. Il y a notamment @TrouveAurelie d’@attac_fr.#G7Biarritz #G7France pic.twitter.com/6432wz4xPh — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) August 23, 2019

Milers de persones han participat aquest dissabte a la manifestació celebrada a Hendaia i Irun contra la cimera del G-7, que s'ha realitzat a Biarritz. Una marxa convocada per les plataformes Alternatives G7 i G7EZ, que ha discorregut sota el lema "No al G7, construint un altre món" i que ha finalitzat sense incidents.La mobilització, a la qua han participat 15.000 persones -segons els organitzadors- i 9.000 -segons la prefectura francesa- ha començat entre aplaudiments dels assistents i ha lluït banderes de sindicats, de Navarra, d'Euskal Herria i banderes feministes, entre d'altres. Un camió amb música en directe ha acompanyat la mobilització. Entre els assistents s'hi ha pogut veure el portaveu d'EH Bildu al Congrés dels Diputats, Mertxe Aizpurua; el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez; la portaveu de G7EZ, Anabel Sanz, i el representant d'Alternatives G7, Aurelie Trouvé.Sanz ha qualificat "d'èxit rotund" la contracimera, i ha lamentat que les potències del món tornin a tenir a les seves mans la possibilitat de "dirigir l'horitzó del planeta en benefici dels seus interessos". Durant l'acte, per contra, s'han presentat alternatives i propostes per acabar amb el sistema patriarcal, aconseguir l'acollida dels migrants i refugiats, i fomentar el desenvolupament sostenible amb sobirania alimentària.Durant el matí, però, s'han conegut els primers detinguts de la mobilització de divendres a la nit. Fins a 17 persones ja han estat detingudes en els aldarulls de la localitat d'Urrugne, al País Basc francès, mentre que quatre policies han resultat ferits lleus, segons han informat fonts de la policia.Les detencions s'han realitzat arran d'una manifestació que la policia assegura que no va estar sol·licitada adequadament. Malgrat les advertències, apunten, els congregats es van negar a dissoldre la concentració. Per attra banda, un grup de persones va intentar tallar l'autopista A-63 que condueix fins a la frontera espanyola, usant morters casolans.La manifestació autoritzada contra la cimera del G-7 està programada per aquest dissabte a partir de les 11.00 del matí, coincidint amb l'inici de la cimera a Biarritz. Aquesta arrenca al port d'Hendaia i finalitza a Irun, molt a prop de la frontera. En aquesta s'espera un ambient "festiu i familiar" amb diverses activitats. Els organitzadors preveuen la participació d'unes 10.000 persones. Per altra banda, la policia francesa ha desplegat un dispositiu de seguretat per a la cimera de 13.200 policies.

