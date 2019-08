Joan Carles I, operat amb èxit del cor

Enèsima operació del rei emèrit espanyol aquest dissabte. Joan Carles I s'ha sotmès a una nova intervenció, aquesta vegada del cor, a la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón, situada a Madrid. La decisió l'ha pres després que n'indiquessin la necessitat unes revisions mèdiques els dies 11 i 12 de juny. Amb 81 anys, i ja retirat de la vida pública, el monarca emèrit arrossega diversos problemes de salut que s'han agreujat els darrers anys. Assumint aquesta situació, el passat mes de juny va anunciar que abandonava la via pública L'operació del cor, si bé potser una de les més delicades, ha estat l'última d'una llarga llista d'intervencions quirúrgiques. Ha finalitzat a les 15.00 hores d'aquest 24 d'agost, i ha estat dirigida pel cap del servei de cirurgia cardíaca de l'hospital. Ha consistit en introduir-li tres bypass al cor, segons ha informat la Clínica Quirón de Madrid, que no ha donat més detalls. L'informe mèdic es farà públic aquest diumenge a les 12.00 del migdia. "Com és habitual en aquest tipus de procediments, el pacient ha passat a la Unitat de Control Intensiu per al seu seguiment postquirúrgic", ha explicat Lucía Alonso, directora gerent de l'hospital.El rei Felip VI i la seva mare, la reina Sofia, s'han mostrat "molt contents" pel resultat de l'operació. "Ha anat perfecte", han afirmat a la sortida de l'hospital. També han recordat que Joan Carles I "està en bones mans", i han assegurat que la reina Letícia i les infantes visitaran el el monarca emèrit "quan pugui rebre visites".Per la seva part, el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha celebrat que l'operació s'hagi celebrat "segons allò previst" i ha transmès el seu desig d'una recuperació "ràpida i adequada".Les operacions de Joan Carles I van començar quan tenia 16 anys. Va ser entre els anys 2000 i 2013 quan el rei acumula el major nombre d'operacions, sobretot arran de les complicacions al genoll dret, trencat el 1991, operat amb la primera pròtesi el 2011 i amb una segona pròtesi el 2018.El 2012 també va ser l'any en què el monarca es va trencar el maluc dret i va començar a tenir complicacions al maluc esquerre, amb una artrosi que va evolucionar en una infecció i, finalment, el 2013 va acabar amb una operació en què es va col·locar una pròtesi. Durant aquest any també va ser intervingut pel trencament del tendó d'Aquil·les al peu esquerre. Tot un conjunt d'intervencions que han normalitzat el pas del monarca pels hospitals, amb una quinzena d'operacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor