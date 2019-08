FOTO La impactant imatge d'un satèl·lit de la NASA que mostra com crema el món

Imatge captada per la NASA dels incendis actius. Foto: NASA

El virulent incendi que està afectant aquests dies la selva de l'Amazones, considerada el pulmó del planeta Terra, ha colpit per les crues imatges i la intensitat d'un foc que arrasa tot el que troba. No obstant això, hi ha una altra fotografia -aquesta vegada difosa per la NASA- que alerta d'un perill encara més gran: el gran nombre d'incendis que, en paral·lel, estan afectant diverses parts del món.Els punts vermells representen focs actius, i la seva simultaneïtat suposa una gran preocupació en termes de sostenibilitat i medi ambient per a ciutadans i governs. A banda de l'Amazònia, Àfrica és la gran oblidada. Apareix absolutament tenyida de vermell en la seva zona sud, de la mateixa manera que punts de la costa d'Austràlia, els Estats Units, l'Orient Pròxim i l'Europa de l'est.Les imatges les va recollir el satèl·lit Fire Information for Resource Management System. Malgrat que no tots els focs tenen la mateixa intensitat que els de l'Amazones, aquest mapa del món tenyit de vermell és un veritable toc d'atenció.

