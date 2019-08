Una víctima d'abusos i robatori acut a comissaria per denunciar i hi troba l'agressor

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove com a presumpte autor d'un robatori amb violència i abusos sexuals, després que la víctima acudís a una comissaria de Barcelona per denunciar els fets i es trobés allà, casualment, amb el presumpte agressor.La dona va anar a la comissaria el divendres per denunciar un robatori amb violència i tocaments dels quals va ser víctima el passat 19 d'agost, tal com ha informat la policia catalana a l'agència de notícies Europa Press.En les dependències policials, la dona va avisar els agents que havia reconegut un jove que estava allà com el presumpte autor de l'agressió. Els agents el van identificar i el van detenir immediatament. La policia catalana ha obert una investigació.

