Bargalló s'alinea amb Torra i defensa una «confrontació democràtica» amb l'Estat

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha apostat, com ho va fer el president Quim Torra el passat dilluns , per la via de la "confrontació pacífica" per arribar als objectius independentistes. La resposta a les sentències, que creu que seran negatives per a l'independentisme, no ha d'anar lligada a "l'acceptació", ha apuntat.No és novetat que les jornades de la Universitat Catalana d'Estiu marquin les pautes de l'inici del cicle polític. Enguany, amb la previsió d'una tardor d'impacte -amb la Diada i l'arribada de les sentències-, les claus donades pels diversos ponents polítics que han participat a Prada de Conflent no són per res irrellevants.Els discursos de Quim Torra, Josep Bargalló i la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, d'aquests darrers dies semblen marcar el que ha estat un "mínim comú denominador" per encarar les futures estratègies. El conseller, concretament, ha destacat la indispensabilitat de lligar el "diàleg" amb la "confrontació". Per aconseguir el primer, doncs, caldrà "una confrontació pacífica, democràtica, institucional i al carrer". Mentrestant, però, "el treball acadèmic i polític constant" seran claus per afrontar el curs polític.En referència als presos polítics i exiliats, Bargalló s'ha mostrat taxatiu. Destacant la importància de la sentència des del "punt de vista humà", ha expressat el seu rebuig cap a les persones que "efectuen declaracions amb dubte" sobre la qüestió.Ho ha fet explicant la seva última visita a Carme Forcadell a la presó. El resultat de les sentències es podria aplaçar com a conseqüència d'unes possibles eleccions espanyoles. Si això és així, assegura que es desplaçaran també -en el temps- els possibles recursos a interposar i el futur camí d'al·legacions a Europa. Crític, per tant, amb "les esperes", Bargalló ha interpretat el sentiment dels presos amb una frase melancòlica: "La vida a la presó és la desesperança de saber quan comença la propera espera".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor