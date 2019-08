El govern espanyol demana «no dramatitzar» sobre els casos «puntuals» d'inseguretat a Barcelona

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme considera que els episodis d'inseguretat que s'han viscut a Barcelona són una qüestió "puntual" sobre la qual extremar les precaucions i que no ha de repetir-se en cap destinació. No obstant això, ha demanat "no dramatitzar ni exagerar de manera desproporcionada", doncs la seguretat és un dels pilars de l'oferta turística a Espanya."Ens preocupa, perquè la seguretat és un dels avantatges competitius que té la destinació Espanya, juntament amb l'hospitalitat i l'oferta turística i de producte, per la qual cosa la nostra voluntat és garantir aquesta seguretat i estem col·laborant en aquest cas amb l'Ajuntament de Barcelona", ha dit la ministra d'Indústria, Turisme i Comerç en funcions, Reyes Maroto.A preguntes de periodistes, Maroto ha recordat que el Ministeri de l'Interior cada estiu reforça la presència policial en moltes zones turístiques, gràcies al Pla Estiu que s'engega cada any, i de "manera molt eficaç".Sobre les vagues d'aquest estiu, la ministra ha considerat que "són habituals i no enxampen per sorpresa", però ha indicat que han de trobar-se acords a través de la mediació. Si no fos possible, s'establiran els serveis mínims que garanteixin la mobilitat.

