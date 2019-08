Descobreixen tres planetes a 17 anys llum que podrien ser habitables

Un estudi descobreix l'evidència de tres exoplanetes possiblement habitables al voltant de l'estrella GJ1061. Es tracta del vintè sistema d'estrelles més proper a la Terra, i està aproximadament a 17,5 anys llum de distància. L'estrella està classificada com a petita, de massa i volatilitat baixa, el que va suggerir als experts que podria tenir planetes habitables.Això és el que van estudiar els investigadors de l'European Southern Observatory, a Xile, que van aplicar el mètode de la velocitat radial per detecta la presència de planetes. Ara, els investigadors assenyalen que s'han trobat evidències de tres planetes -i possiblement un quart- al voltant de l'estrella GJ1061. Tres d'aquests són una mica més grans que la Terra i tarden un dia a moure's. Els investigadors es van centrar en un de particular que han anomenat "planeta d". Van descobrir que tardava 13 dies a donar la volta a l'estrella, un fet que el col·locava en una zona habitable.No obstant això, precisen, les estrelles petites com la GJ1061 tenen una història volàtil, i si els planetes van rebre importants quantitats de radiació durant milions d'anys possiblement no siguin adequats per albergar vida, avui per avui.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor