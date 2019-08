ERC i JxCat confien en l'èxit de la Diada i criden a participar-hi

Els partits independentistes han fet una crida aquest dissabte a participar a la Diada de l'Onze de setembre. Tant ERC com JxCat confien en l'èxit de la convocatòria de l'ANC, malgrat que l'entitat sobiranista hagi informat que aquest any hi ha un 25% menys d'inscrits en la seva manifestació Marta Vilalta, portaveu dels republicans, ho té clar: "queden 15 dies per canalitzar aquest sentiment de desil·lusió cap a sensacions i sentiments d'il·lusió, i de sortir al carrer per demostrar novament que estem aquí".En una entrevista de RAC1, Vilalta ha afirmat, això sí, que aquest descens pot ser un "toc d'atenció" al que han d'estar atents tots els actors del sobiranisme, encara que ha reconegut que en convocatòries anteriors les dades van ser similars, i posteriorment les xifres de participació van ser bones.En referència al paper d'ERC en la Diada, ha dit que el seu partit participarà en la manifestació de l'ANC i en actes municipals. A més, en algun moment del dia aniran "davant de les presons per denunciar aquesta injustícia de presó política".El portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha fet una crida a la calma i s'ha mostrat convençut de l'èxit de la Diada 2019. "Hi serem tots perquè és una necessitat de país", ha afirmat Pujol, també als micròfons del programa Via Lliure de RAC1."Seguim patint una repressió duríssima, seguim tenint presos polítics, i per això cal que hi siguem tots i tornem a mostrar unes imatges espectaculars de civisme i lluita col·lectiva", ha recalcat el portaveu adjunt de JxCat, que també veu possible una estratègia d'unitat clara en l'independentisme: "El calendari que afrontem aquest setembre i octubre ens obliga a teixir una estratègia d'unitat entre tots els actors", ha avisat Pujol. "Malgrat els entrebancs, sempre hem estat capaços de trobar el nexe d'unió i aquesta vegada no serà una excepció", ha conclòs.

