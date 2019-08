L'Estat patina amb el relat de l'alliberament de París: què era realment «La Nueve»?

España tuvo un papel crucial en la liberación de @Paris hace 75 años. Los soldados españoles de #LaNueve fueron los primeros en entrar en #París y su contribución a este hecho histórico fue fundamental #LiberationdeParis🇫🇷@MAECgob @EspanaGlobal @EmbEspFrancia pic.twitter.com/1jxVFFQgfO — Ministerio Justicia (@justiciagob) August 23, 2019

“Eran individualistas, idealistas, valientes, y daban prueba de un valor algo insensato. Si abrazaron nuestra causa, era porque era la causa de la libertad” Capitán Raymond Dronne sobre los soldados españoles de #LaNueve. Hoy la ministra de Justicia les rinde homenaje en París pic.twitter.com/H5VM1SABD5 — Ministerio Justicia (@justiciagob) August 24, 2019

Polèmica per la versió de l'alliberament de París que ha donat el govern espanyol a la xarxa. A través d'un vídeo, el Ministeri de Justícia atribueix a Espanya "un paper crucial" en l'acció militar que va expulsar els nazis de la capital francesa ara fa 75 anys. Són molts els usuaris, entre ells el president de la Generalitat i el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que han rebatut aquesta afirmació.La ministra de Justícia del govern espanyol, Dolores Delgado, ha rendit homenatge als 150 integrants de la companyia en un acte a París. També han destacat, en aquest cas sí, el paper de molts exiliats espanyols en la resistència contra el regim nazi."París, Berlín, Barcelona, Madrid". Els integrants de la 9a Companyia de la 2a Divisió Blindada de la França Lliure, anomenada "La Nueve", corejaven els noms de les quatre ciutats que volien alliberar. Estava formada per republicans espanyols, uns 150, exiliats del regim de Franco i derrotats a la Guerra Civil.El 25 d'agost de 1944 va ser alliberada definitivament la ciutat de París. Els primers tancs i semiorugues que van entrar pels carrers de la capital francesa, dos dies abans, duien els noms de "Don Quijote", "Ebro", "Guadalajara"... Els homes de "La Nueve" van ser els primers en entrar en combat als carrers de París i alliberar la ciutat de l'amor de les urpes dels nazis. En aquesta divisió també hi havia molts catalans i valencians.Milers de republicans van exiliar-se d'Espanya, creuant la frontera amb França. Quan el país va ser envaït pel regim nazi, el territori es va dividir entre la zona ocupada i la França de Vichy. Aquesta, col·laboracionista amb Hitler, va voler desfer els camps de refugiats d'espanyols al sud de França i els va donar tres alternatives: camps de treball a la metropoli, repatriar-los a Espanya o allistar-se a Legió Estrangera.Molts pocs van acabar allistant-se, però les tornes van girar el 1942, quan els Aliats van desembarcar al nord d'Àfrica. La França Lliure, comandada pel general De Gaulle, va crear un cos militar per combatre en aquella zona i integrada per no francesos. La Legió va passar d'estar a les ordres de Vichy a la França Lliure. És així com els republicans francesos van acabar lluitant en les campanyes de l'alliberament de França i de la capital, París. Integrats en la 9a Companyia de la 2a Divisió Blindada, liderada pel general Leclerc, van ser els primers en arribar a la plaça de l'Ajuntament i els primers en disparar-hi.

