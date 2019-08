Cop dels Mossos a un grup criminal de tràfic de marihuana a l'Hospitalet de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat van desarticular el passat dimecres 21 d'agost un grup criminal dedicat al tràfic de marihuana al barri de Les Planes-Florida de l'Hospitalet (el Barcelonès). L'operació conjunta es va saldar amb la detenció de quatre persones, dos homes i dues dones, i el decomís de més de sis quilos de marihuana, una gran quantitat de dosis preparades per a la seva venda, 800 gram d'haixix, una pistola detonadora i 12.000 euros en efectiu.Els investigats movien diàriament la droga per evitar que fos descoberta per la policia. De fet, un transportista –amb la furgoneta de repartiment i l'uniforme de l'empresa- col·laborava en l'operació per tal de no aixecar sospites.La investigació es va iniciar a començaments del mes de maig quan els agents van detectar un trànsit molt elevat de persones que accedien a un dels blocs del barri Les Planes-Florida de l'Hospitalet. Els efectius policials van poder determinar que dues persones, una dona i el seu gendre, venien de manera habitual dosis de marihuana a compradors que rebien a l'interior del seu domicili.Els agents van detectar com la investigada transportava, durant les nits, les dosis que no havia pogut vendre durant el dia fins a un bloc proper, en el qual vivia la seva germana. Durant la investigació, els efectius policials també van poder esbrinar com un veí d'un altre bloc tornava a transportar novament les substàncies durant el matí al domicili on es realitzava el tràfic.Durant més de tres mesos, els agents van aconseguir indicis per determinar que efectivament la investigada i el seu gendre subministraven la droga des del seu domicili i que per la nit aquesta era guardada per la seva germana en un altre bloc diferent, per tal d'evitar que fos interceptada per la policia en un possible registre nocturn. El veí que novament la transportava durant els matins, utilitzava una furgoneta de repartiment i amb l'uniforme de transportista de l’empresa per a la qual treballava, per tal de no aixecar sospites.Les gestions efectuades pels investigadors els van fer sospitar que la germana de la investigada podia estar guardant les substàncies en un altre domicili, al mateix bloc on vivia, per tal d’evitar precisament la seva localització en cas d’un registre al seu domicili. Els agents van aconseguir esbrinar quin era aquest segon habitatge i, finalment el 21 d’agost, van efectuar tres registres als domicilis autoritzats pel jutjat d’Instrucció 3 de l’Hospitalet de Llobregat.Els quatre arrestats –amb edats compreses entre els 23 i els 47 anys- van passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La investigació continua en curs i no es descarten noves detencions. Els Mossos expliquen que la investigació va resultar d’especial complexitat ja que, a part de les mesures de distracció que feien servir les persones investigades i l'especial configuració urbanística del barri, els agents van detectar com diverses persones residents al mateix barri alertaven els investigats quan detectaven qualsevol presència d’efectius policials a la zona.

