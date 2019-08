La Festa Major de Sants comença amb 13 carrers engalanats

La Festa Major de Sants de Barcelona comença aquest dissabte i s'allargarà una setmana fins el diumenge 1 de setembre, amb 13 carrers engalanats, cinc de les quals estan d'aniversari. Aquests oferiran activitats com a actuacions musicals, jocs de química, tallers de circ, festes d'escuma, xocolatades, cinema amb acompanyament musical i nits LGTBI.Els carrers que celebren el seu aniversari aquest any són Guadiana, que compleix 35 anys de festes, igual que Vallespir, mentre que Sagunt n'acumula 25; Casa Gran-Rosés, 20, i Papin, cinc.El pregó, a les 20.00 hores d'aquest dissabte, anirà a càrrec del presentador Toni Rovira, que intervindrà després d'actuacions de les Colles de Cultura Popular. En aquestes participaran els Geganters, Tabalers i Diables de Sants, amb un pilar dels Castellers de Sants. Precedirà al pregó una ofrena floral a Sant Bartomeu, a Santa Maria de Sants.El lliurament de premis dels carrers engalanats serà dilluns a les 19.30 hores al Parc de l'Espanya Industrial, mentre que dimarts s'oferirà una visita audiodescrita per a persones amb dificultats de visió.El mateix parc acollirà la nit de dimarts un concert d'Hotel Cochambre, que actuaran després de Hello Lilliput, guanyador del programa d'acompanyament de grups emergents de Sants-Montjuïc, promogut pel Centri Cultural Albareda i l'Espai Jove La Bàscula. La festa també inclourà la X Cursa Popular de Festa Major, que es farà diumenge de la setmana vinent, i a les 22.00 hores del mateix dia s'oferirà un espectacle piromusical que tancarà les festes.Les comissions organitzadores han rebut una formació específica per intervenir davant d'eventuals agressions masclistes, d'acord amb el protocol d'actuació. A més, dues parelles itinerants vetllaran perquè es compleixi aquest protocol, amb tasques de sensibilització, assessorament i detecció

