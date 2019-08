Sànchez sobre JxCat: «Menteixen els que diuen que serà el centre dreta independentista»

El líder de la Crida i diputat de JxCat suspès al Congrés dels Diputats, Jordi Sànchez, ha instat a reordenar l'espai que representa JxCat, el PDECat i la Crida Nacional per la República, amb l'objectiu d'encarar la nova etapa post-sentència. Així mateix, ha advertit que que "menteixen els que diuen que [aquest nou espai polític] serà l'espai del centre dreta independentista".En una entrevista d'Europa Press des de la presó de Lledoners, Sànchez considera que la reordenació de l'espai polític de JxCat ha de servir per a impulsar una organització "radicalment democràtica, eficaç i previsible" en la seva acció política. "No es tracta de fer un partit en el sentit tradicional", ha apuntat, argumentant que dins de JxCat conviuran persones ideològicament plurals.Per això, ha avisat que s'equivocaran els que busquin l'hegemonia de qualsevol ideologia en JxCat, i creu que la reordenació de l'espai ha d'estar encarrilada abans d'acabar aquest any i "ben resolt" abans de la pròxima primavera.Sobre el paper que ha de jugar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en aquest procés, Sànchez assegura que serà el que ell vulgui, "com correspon a la persona que exerceix el lideratge natural d'aquest projecte". També en relació a la figura de l'expresident Artur Mas, afirma que "no té intenció d'encapçalar cap llista" en unes futures eleccions.En preguntar-se-li per si el PDECat ha de dissoldre's en el marc de JxCat, ha assegurat que el partit que presideix David Bonvehí està realitzant el seu procés de reflexió, i ha confiat que la seva militància "sabrà valorar el que és millor per a ser lleials i més útils al projecte d'una Catalunya independent".També ha reivindicat la Crida, moviment polític que presideix, destacant que segueix el seu camí "amb discreció i sense obrir polèmiques, que tant agraden a alguns". Segons Sànchez, el cicle electoral d'aquest any ha obligat la Crida "a ser especialment discreta per tal d'evitar confusions, però, malgrat això, va teixint en totes les comarques el creixement d'un projecte polític" amb la màxima transversalitat possible.Per a ell és imprescindible donar cohesió i estratègia política a JxCat, un projecte "que va néixer amb el compromís de mantenir la veu del 1-O".Sobre la Diada de l'Onze de setembre, confia que serà, "una vegada més, un clam immens per la unitat i la independència". En aquest sentit, no tem que es converteixi en una mobilització de l'independentisme contra els partits.Davant les crítiques d'alguns dirigents d'ERC a l'ANC, Sànchez ha afirmat que són "innecessàries", però no ha volgut afegir més llenya al foc.També ha emplaçat l'ANC i Òmnium Cultural a dissenyar i liderar la resposta a la sentència del Suprem contra els líders independentistes, i ha demanat que els ciutadans confiïn en aquestes entitats perquè "trobaran el to i la intensitat adequada". "Convido l'ANC i Òmnium a tenir ambició en la resposta, si es vol traspassar fronteres i fer visible al món la humiliació que per a molta gent representarà una sentència condemnatòria", ha ressaltat.Encara que no ha volgut precisar en què podria consistir aquesta resposta, espera que hi hagi un "tsunami democràtic" si és injusta perquè, al seu entendre, l'Estat i una part de l'opinió pública internacional mesuraran la indignació i el rebuig a la sentència en funció de la mobilització ciutadana.

