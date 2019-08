Troben les restes de la periodista Irene Rigall, desapareguda fa vuit anys i mig

La periodista Irene Rigall, desapareguda el 16 de març de 2011.

Els Mossos d'Esquadra han tancat el cas de la desaparició de la periodista gironina Irene Rigall, que va desaparèixer el març de 2011, després de trobar les seves restes, tal com avança Diari de Girona . El mes de febrer un testimoni va trucar a la policia perquè havia trobat unes restes òssies a les ribes del riu Ter de la ciutat de Girona. En un principi, els forenses no sabien si es tractava de restes humanes o animals, però finalment es va poder certificar que l'ADN coincidia amb el de la gironina desapareguda.Rigall era periodista del diari El Punt Avui i tenia 31 anys. L'última vegada que la van veure va ser el 16 de març de 2011 en el carrer de Josep Maria Gironella del barri de Sant Narcís de Girona. En el seu moment es van organitzar diverses batudes per buscar-la, sense cap resultat.

