Normalitat en les primeres hores de vaga del personal de terra d'Iberia al Prat

Els empleats d'Iberia Serveis Aeroportuaris de Barcelona protesten per la falta d'estabilitat de la plantilla, l'excés de càrregues de feina, les hores extraordinàries i la reorganització de torns per conciliar la vida familiar i laboral. Les quatre jornades convocades se sumen a les que ja van realitzar el darrer cap de setmana de juliol.



Dues reunions sense acord



Davant d'aquesta convocatòria, el departament de Treball va convocar les parts a una reunió dimarts i a una nova el passat dijous però totes dues van finalitzar sense acord. En acabar la darrera d'aquestes trobades, UGT es va mostrar oberta a continuar negociant però de moment no hi ha convocats nous contactes.



UGT sosté que la direcció d'Iberia ha demostrat "absoluta manca d'interès" en apropar posicionaments i arribar a acords i li reclama que tingui en compte les xifres i les particularitats de l'aeroport de Barcelona a l'hora de negociar. Segons els sindicats però, l'empresa sosté que les reclamacions que fan s'han de tractar en el marc d'una negociació estatal.



Serveis mínims del 32% al 53%



El ministeri de Foment ha decretat uns serveis mínims del 53% per als vols peninsulars i estrangers on l'alternativa de transport públic suposi un recorregut de cinc hores o més. En el cas de vols peninsulars amb un recorregut inferior a cinc hores els serveis fixats són del 32% i en la connexió amb les illes es garanteixen el 100% dels vols.



De la mateixa manera, estan garantits tots els vols dedicats a tasques d'emergència com ambulància, incendis, transport d'òrgans per a transplantaments, protecció civil o rescats.